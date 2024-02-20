دوري أبطال أوروبا.. إنتر يهزم أتلتيكو ودورتموند يتعادل مع أيندهوفن

تغلب إنتر ميلان بشق الأنفس على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في قمة مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه أيندهوفن بهدف لمثله.

في المباراة الأولى على ملعب "جوزيبي مياتزا"، انتظر إنتر حتى الدقيقة 79 ليخطف هدف الفوز عبر المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش.

🚨 هدف انتر ميلان الاول على اتلتيكو مدريد 🔥pic.twitter.com/F6kakvZLWI — KinG £ (@xKGx__) February 20, 2024

وفي المواجهة الثانية على ملعب "فيليبس"، تقدم دونيايل مالين لدورتموند في الدقيقة 24، وأدرك لوك دي يونغ هدف التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

ويستضيف دورتموند نادي أيندهوفن في لقاء العودة في 13 مارس المقبل، فيما يحل إنتر ضيفا على أتلتيكو مدريد في نفس الموعد.

المصدر: RT