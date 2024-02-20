مارسيليا ينفصل عن مدربه غاتوزو ويعين غاسيه بدلا منه

أعلن نادي مارسيليا تاسع الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رحيل مدربه الإيطالي جينارو غاتوزو بعد أقل من خمسة أشهر في منصبه، وتعيين جان لوي غاسيه بدلا منه.

وكتب النادي الفرنسي في بيان مقتضب يشكر فيه غاتوزو وجهازه الفني "يعلن أولمبيك مارسيليا نهاية تعاونه مع جينارو غاتوزو على الاستثمار الذي لا تشوبه شائبة والاحترافية الكبيرة التي أظهرها".

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille 👇 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

وأعلن مارسيليا تعيين غاسيه، مدرب كوت ديفوار المقال خلال مشواره في كأس أمم إفريقيا، كمدرب جديد.

وكان غاتوزو (46 عاما) قد وصل إلى مارسيليا في سبتمبر الماضي بدلا من الإسباني مارسيلينو.

ولكن المدرب الإيطالي لم يتمكن من إعادة مارسيليا إلى موقعه الطبيعي ولم يفز معه بأي مباراة ضمن الدوري منذ بداية عام 2024، فتراجع الفريق إلى المركز التاسع برصيد 30 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن ليل في المركز الرابع المؤهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

كما لم يحقق مارسيليا منذ 17 ديسمبر الماضي الفوز سوى على فريق الهواة ثيونفيل لوزيتانوس 1-0 ضمن الدور الثالث من كأس فرنسا، قبل أن يودع المسابقة بعد خسارته أمام رين بركلات الترجيح 8-9 (الوقت الأصلي 1-1)، في حين تعادل أربع مرات في الدوري وخسر مرتين.

وقد يخرج مارسيليا خالي الوفاض هذا الموسم ولو أنه لا يزال ينافس في الدوري الأوروبي حيث يلعب مع شاختيور دونيتسك بعد غد الخميس في إياب ملحق التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

المصدر: وكالات