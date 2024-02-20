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قرعة الدور التمهيدي لكأس إفريقيا "المغرب 2025" تسفر عن مواجهات متوازنة

الرياضة

قرعة الدور التمهيدي لكأس إفريقيا
cafonline
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أسفرت قرعة الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "المغرب 2025" عن مواجهات متوازنة.

وجاءت نتيجة القرعة التي سحبت يوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة على الشكل التالي:

إيسواتيني # الصومال 

جنوب السودان # ساوتومي 

موريتانيا # تشاد 

ليبيريا # جيبوتي 

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن مباريات الدور التمهيدي ستقام من مواجهتي ذهاب وإياب خلال تواريخ "الفيفا" من 20 إلى 26 مارس 2024.

وسينضم المتأهلون الأربعة من الدور التمهيدي إلى 44 منتخبا كان معفيا، للمشاركة في دور المجموعات للتصفيات.

المصدر: Сaf

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