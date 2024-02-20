قرعة الدور التمهيدي لكأس إفريقيا "المغرب 2025" تسفر عن مواجهات متوازنة

أسفرت قرعة الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "المغرب 2025" عن مواجهات متوازنة.

وجاءت نتيجة القرعة التي سحبت يوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة على الشكل التالي:

إيسواتيني # الصومال

جنوب السودان # ساوتومي

موريتانيا # تشاد

ليبيريا # جيبوتي

Results 🟰 𝗗𝗢𝗡𝗘 ✍️



Here’s how it stands out after the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025 preliminary round draw! ✔️ #TotalEnergiesAFCONpic.twitter.com/3eYzRNDILR — CAF (@CAF_Online) February 20, 2024

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن مباريات الدور التمهيدي ستقام من مواجهتي ذهاب وإياب خلال تواريخ "الفيفا" من 20 إلى 26 مارس 2024.

وسينضم المتأهلون الأربعة من الدور التمهيدي إلى 44 منتخبا كان معفيا، للمشاركة في دور المجموعات للتصفيات.

المصدر: Сaf