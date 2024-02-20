 
مباشر

الاتحاد الجزائري يتوصل لاتفاق للتوقيع مع خليفة بلماضي

الرياضة

الاتحاد الجزائري يتوصل لاتفاق للتوقيع مع خليفة بلماضي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x0ks

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش من تولي الإدارة الفنية لمنتخب الجزائر خلفا لجمال بلماضي المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.

وانفصل الاتحاد الجزائري عن بلماضي بعد الخروج المبكر لـ"محاربي الصحراء" من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار.

إقرأ المزيد
بلماضي يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع منتخب الجزائر
بلماضي يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع منتخب الجزائر

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف" استقر على تعيين بيتكوفيتش على حساب البرتغالي خوسيه بيسيرو، مدرب منتخب نيجيريا، والذي كان مرشحا بقوة لتولي المنصب.

ونقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية الجزائرية عن مصدر داخل اتحاد الكرة الجزائري رفض الكشف عن هويته، أن بيتكوفيتش، بات المرشح الأول والأوفر حظا لخلافة الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، بعد استجابته للبنود الشخصية في عقده المحتمل.

وذكر نفس المصدر، أن المدرب البالغ من العمر 60 عاما، لم يتردد في الموافقة بشكل مبدئي على العقد الجزائري، خاصة بعد دراسته مع وكيل أعماله، مع تلميحات بأن بيتكوفيتش سيتقاضى راتبا شهريا لن يقل بأي حال من الأحوال عن 90 ألف يورو في الشهر الواحد، بزيادة تقدر بنحو ألفي يورو فقط عن راتبه مع منتخب سويسرا، الذي قاده للوصول إلى ثمن نهائي "يورو 2016"، وأيضا ثمن نهائي كأس العالم "روسيا 2018"، وربع نهائي "يورو 2020".

ومن جانبه، قال موقع "دي زي فوت" الجزائري، إن مسؤولي الاتحاد المحلي قد يعلنون عن تعيين بيتكوفيتش مدربا جديدا لـ"محاربي الصحراء" غدا الأربعاء.

المصدر: وكالات



العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا