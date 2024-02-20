الاتحاد الجزائري يتوصل لاتفاق للتوقيع مع خليفة بلماضي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش من تولي الإدارة الفنية لمنتخب الجزائر خلفا لجمال بلماضي المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.

وانفصل الاتحاد الجزائري عن بلماضي بعد الخروج المبكر لـ"محاربي الصحراء" من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار.

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وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف" استقر على تعيين بيتكوفيتش على حساب البرتغالي خوسيه بيسيرو، مدرب منتخب نيجيريا، والذي كان مرشحا بقوة لتولي المنصب.

ونقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية الجزائرية عن مصدر داخل اتحاد الكرة الجزائري رفض الكشف عن هويته، أن بيتكوفيتش، بات المرشح الأول والأوفر حظا لخلافة الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، بعد استجابته للبنود الشخصية في عقده المحتمل.

وذكر نفس المصدر، أن المدرب البالغ من العمر 60 عاما، لم يتردد في الموافقة بشكل مبدئي على العقد الجزائري، خاصة بعد دراسته مع وكيل أعماله، مع تلميحات بأن بيتكوفيتش سيتقاضى راتبا شهريا لن يقل بأي حال من الأحوال عن 90 ألف يورو في الشهر الواحد، بزيادة تقدر بنحو ألفي يورو فقط عن راتبه مع منتخب سويسرا، الذي قاده للوصول إلى ثمن نهائي "يورو 2016"، وأيضا ثمن نهائي كأس العالم "روسيا 2018"، وربع نهائي "يورو 2020".

ومن جانبه، قال موقع "دي زي فوت" الجزائري، إن مسؤولي الاتحاد المحلي قد يعلنون عن تعيين بيتكوفيتش مدربا جديدا لـ"محاربي الصحراء" غدا الأربعاء.

المصدر: وكالات





