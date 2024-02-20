نجم ريال مدريد يلعب الكرة مع طلاب في مراكش (فيديو+ صور)

زار فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد إحدى مدارس المغرب في أول مهامه سفيرا للنوايا الحسنة لليونيسكو.

وفي إطار هذه الزيارة الخاصة التي يقوم بها فينيسيوس إلى مراكش "المدينة الحمراء" التي تعتبر من الوجهات السياحية العالمية، لقضاء عطلته، زار لاعب ريال مدريد الإسباني، إحدى الثانويات الإعدادية بمقاطعة جليز مراكش للتواصل مع الطلاب بها.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن فينيسيوس جونيور زار أمس الاثنين إحدى المدارس الثانوية في مراكش باعتباره سفير المنظمة للنوايا الحسنة.

ونوهت بدور اللاعب في دعم رسالة المنظمة "التعليم للجميع"، موجهة الشكر إليه على اللحظات الرائعة التي قضاها مع الأطفال في المغرب.

يذكر أن "اليونسكو" كانت أعلنت في 2 فبراير الحالي، تعيين فينيسيوس جونيور سفيرا للنوايا الحسنة، ليصبح ثاني لاعب برازيلي يقوم بهذه المهمة بعد مواطنه الراحل بيليه.

ويواصل فينيسيوس جونيور تألقه مع نادي ريال مدريد الإسباني، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، حيث سجل 12 هدفا وصنع 7 آخرين، خلال 23 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

المصدر: "وسائل إعلام"