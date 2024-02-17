ليفربول إلى لندن في رحلة محفوفة بالمخاطر اليوم.. مفاجأت كبيرة في التشكيلة الأساسية

يحل فريق ليفربول ضيفا على فريق برينتفورد اليوم السبت في تمام الساعة (12:30) بتوقيت غرينيتش، في المباراة الافتتاحية للجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الدنماركي توماس فرانك (50 عاما)، المدير الفني لنادي برينتفورد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز"، على ملعب "غريفين بارك - Griffin Park" بالعاصمة لندن:

بينما أجرى الألماني يورغن كلوب (56 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، تغييرات كبيرة على التشكيلة الأساسية "للريدز" لمواجهة مضيفه برنتفورد، فقد اعتمد على كيليهير في حراسة المرمى، بينما غاب عن خط الدفاع كل من الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد، وزميله جو غوميز، والمهاجم الهولندي كودي جاكبو وغيرهم، إضافة إلى بقاء النجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية "للريدز":

62- كيليهير

3- إندو

4- فيرجيل فان دايك

5- إبراهيما كوناتي

7- لويس دياز

9- داروين نونيز

10- ماك اليستر

17- كورتيس جونز

20- ديوغو جوتا

26- روبرتسون

84- برادلي.

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المصدر: RT