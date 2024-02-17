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ليفربول يذكر بهدفي محمد صلاح ضد برينتفورد قبل مواجهة الإياب اليوم (فيديو)

الرياضة

ليفربول يذكر بهدفي محمد صلاح ضد برينتفورد قبل مواجهة الإياب اليوم (فيديو)
Globallookpress
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أعاد فريق ليفربول للأذهاب فوزه على ضيفه برينتفورد (3-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد 12 نوفمبر 2023، في دور الذهاب للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة اليوم.

وتألق النجم المصري محمد صلاح في تلك المباراة بإحرازه هدفين متتاليين "للريدز" الأول والثاني في الدقيقتين (39 و62)، بينما تكفل زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 12 "للبريمير ليغ".

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ويحل فريق ليفربول اليوم السبت، ضيفا على برينتفورد، وهو يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" برصيد 54 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على حامل اللقب، مانشستر سيتي الذي لديه مباراة مؤجلة.

بينما يشغل نادي بريندفورد المركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 25 نقطة.

المصدر: RT 

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