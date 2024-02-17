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محمد صلاح ينفرد برقم قياسي بالدوري الإنجليزي

الرياضة

محمد صلاح ينفرد برقم قياسي بالدوري الإنجليزي
AP /Kirsty Wigglesworth
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حقق النجم المصري محمد صلاح رقما مميزا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه برينتفورد (4-1) التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ودخل محمد صلاح أرضية ملعب "غريفين بارك - Griffin Park" بالعاصمة لندن، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بدلا من زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا الذي تعرض لإصابة.

ونجح النجم المصري، العائد إلى الملاعب بعد الإصابة، في صنع الهدف الثاني "للريدز" عند الدقيقة 55، بتمريرة متقنة لزميله الأرجنتيني ألكسيس ماك اليستير، ومن ثم أحرز "الفرعون" الهدف الثالث بنفسه بحلول الدقيقة 68، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

كما أفادت وكالة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، بأن محمد صلاح سجل وصنع خلال 30 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح رابع لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، بعد المتصدر واين روني (36)، والفرنسي تييري هنري (32)، وآلان شيرر (31) مباراة.

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وأصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمة في هز الشباك ضمن الدوري "البريمير ليغ: خلال الموسم الجاري (2023-2024)، إذ أحرز 15 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات 

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