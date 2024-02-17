مدرب ليفربول يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة ضد برينتفورد اليوم

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، موقف نجمه المصري محمد صلاح من المشاركة في مباراته ضد مضيفه برينتفورد، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويفتتح ليفربول منافسات الجولة الـ25 من الدوري "البريمير ليغ"، مساء غد السبت، بمواجهة مضيفه برينتفورد، على ملعب "غريفين بارك".

وأكد يورغن كلوب جاهزية محمد صلاح للمشاركة في المباراة المقبلة أمام برينتفورد بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023".

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وقال كلوب في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، عشية مباراة برينتفورد: "لقد شارك محمد صلاح في التدريبات بشكل كامل، وهذا يعيده تلقائيا إلى المنافسة بالطبع".

وعاد "الفرعون" المصري إلى التدريبات الجماعية مع "الريدز" يوم الثلاثاء الماضي، بعدما خاض فترة تأهيل في صالة الألعاب الرياضية للتعافي من إصابته.

يذكر أن محمد صلاح (31 عاما) غاب عن آخر 8 مباريات "للريدز"، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار، وتعرضه لإصابة خلال المباراة ضد غانا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

المصدر: وكالات