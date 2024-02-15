قرار حاسم بشأن محمد صلاح.. مدرب منتخب مصر الجديد يوجه رسالة لجماهير "الفراعنة"

أكد المدير الفني الجديد للمنتخب المصري حسام حسن رغبته في تحقيق النجاحات مع "الفراعنة"، خلال مهمته الجديدة وإسعاد جماهير بطل إفريقيا التاريخي.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا في 6 فبراير 2024، بعد خروج "الفراعنة" المبكر من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023".

ووجه حسام حسن رسالة إلى الشعب المصري، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، لتقديمه كمدرب لمنتخب "الفراعنة": "أعد الشعب المصريين أن أبذل قصارى جهد لوضع المنتخب الوطني في المكانة التي يستحقها، ويجب مساندة المنتخب من كل المنظومة".

وواصل: "الصبر مهم جدا خصوصا وأن الجهاز الفني وطني، وأتمنى المساندة أن تكون لمصر وليس لحسام حسن".

وأشار إلى أن: "الجميع ينظر إلى مصر نظرة نحن لا نتخيلها، والكبير يجب أن يظل في مكانته الكبيرة، وهناك دين كبير في رقبتي للشعب المصر يجب علي رده".

وأتم: "هدفي إسعاد الشعب المصري وعودة البطولات، وأتيت لهذا المنصب لخدمة بلدي".

أبرز التصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول#شجع_مصرpic.twitter.com/1WxFVzpKz2 — EFA.eg (@EFA) February 15, 2024

وفي ذات السياق، تحدث إبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب المصري عن محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة بقوله: "سيكون شيئا آخر تماما مع حسام حسن".

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وواصل: "لن نسمح بوجود أي لاعب متضرر من ارتداء قميص المنتخب المصري بين صفوف الفريق في الفترة المقبلة".

ووجه مدير الكرة الجديد لـ "الفراعنة" رسالته للاعبي المنتخب المصري بقوله: "أي لاعب سيتواجد معنا يجب أن يدرك قيمته ويقدم أقصى جهد ومن يفعل ذلك سنضعه فوق رؤوسنا".

واختتم مشددا "لاعبو الدوري المصري باستثناء الأهلي لم يعتادوا على اللعب وسط ضغوطات بما ينعكس سلبا على منتخب مصر، أتمنى من رابطة الأندية فتح الباب كاملا أمام الحضور الجماهيري بالدوري المصري في الفترة المقبلة، وأتمنى أيضا انتظام جدول المسابقات المحلية وإقامة المباريات في مواعيد محددة مثل أوروبا".

المصدر: "@EFA l"