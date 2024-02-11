عموتة يصدم الجماهير الأردنية بعد خسارة "النشامى" أمام قطر في نهائي كأس آسيا (فيديو)

فاجأ المدير الفني لمنتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة، الجماهير الأردنية بإعلانه أنه قد يضطر للرحيل عن "النشامى" وذلك بعد خسارة لقب كأس آسيا لمصلحة قطر (1-3) أمس السبت.

وتولى عموتة تدريب منتخب الأردن في 27 يونيو 2023، وقاد "النشامى" لتحقيق إنجاز غير مسبوق في بطولة كأس آسيا التي اختتمت أمس في قطر، بوصولهم لأول نهائي قاري في تاريخهم.

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وقال عموتة في تصريحات بعد الخسارة أمام قطر، إنه قد يضطر للرحيل عن الأردن، مضيفا: "لدي بعض الظروف العائلية في المغرب ظهرت قبل انطلاق بطولة كأس آسيا، لكنني كنت مرتبطا مع الاتحاد الأردني، لذا حرصت على قيادة المنتخب في المسابقة وهذه مسؤوليتي".

وتابع: "يجب أن أناقش هذه الأمور مع المسؤولين في الوقت الحالي، لنصل لقرار يناسب الجميع. في النهاية الأهم أن لا يتضرر المنتخب سواء بحضوري المتقطع، أو بعد إكمالي المهمة".

وأردف: "في الوقت الحالي سأذهب للمغرب وبعدها سأجلس مع الاتحاد الأردني لبحث مستقبلي سواء بالبقاء أو الرحيل".

حسين عموتة - مدرب منتخب الأردن في حديث خاص لـ SSC:

قريبًا سوف أتحدث عن مستقبلي مع منتخب الأردن، لدي بعض الظروف إما أن أستمر أو أتوقف#الأردن_قطر#كأس_آسيا2023 | #SSCpic.twitter.com/JRQcqhxSVO — SSC (@ssc_sports) February 10, 2024

وشدد: "حتى هذه اللحظة أنا مدرب للمنتخب الأردني، لكنني أرتبط بظروف عائلية في الوقت الحالي تستوجب السفر للمغرب".

وأكمل المدرب المغربي: "أتمنى من اللاعبين أن يحافظوا على نفس المستوى لأن هناك تحديات قوية يأتي على رأسها التأهل لنهائيات كأس العالم 2026".

المصدر: "الكأس" + شبكة "SSC"