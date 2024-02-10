كأس إفريقيا.. جنوب إفريقيا تهزم الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح وتحرز المركز الثالث
نال منتخب جنوب إفريقيا الميدالية البرونزية في كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 6-5 يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت لجنوب إفريقيا.
⌚ FULL-TIME!— CAF (@CAF_Online) February 10, 2024
After an intense penalty shootout, South Africa are the winners! 🌟#TotalEnergiesAFCON2023 | #RSARDCpic.twitter.com/FfHiZgfzFd
وتوجت جنوب إفريقيا بالميدالية البرونزية في كأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها بعد الأولى التي نالتها في نسخة 2000.
في حين حصل مدرب جنوب إفريقيا، البلجيكي هوغو بروس على الميدالية الثانية في كأس إفريقيا، بعدما نال الميدالية الذهبية رفقة الكاميرون عندما قاده للتتويج باللقب القاري عام 2017.
وتقام المباراة النهائية للنسخة الحالية لكأس إفريقيا غدا الأحد وتجمع بين منتخب كوت ديفوار المضيف ونظيره النيجيري.
المصدر: وكالات