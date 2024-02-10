قطر تهزم الأردن وتحتفظ بلقبها في كأس آسيا (فيديو)

توج منتخب قطر المضيف بلقب كأس آسيا للمرة الثانية تواليا بفوزه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لواحد في النهائي الذي أقيم يوم السبت في ملعب "لوسيل" في الدوحة.

وتكفل النجم القطري أكرم عفيف بتسجيل أهداف منتخب بلاده من ثلاث ركلات جزاء في الدقائق 22، و73، 90، فيما أحرز يزن النعيمات هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 67.

واحتفظ منتخب قطر بذلك باللقب الذي حققه في العام 2019 في الإمارات.

وبات منتخب قطر، خامس منتخب ينجح في الاحتفاظ باللقب بعد كوريا الجنوبية (1956، 1960)، إيران (1968، 1972، 1976)، السعودية (1984، 1988) واليابان (2000، 2004).

كما عوض "العنابي" من خلال إحراز اللقب الصورة الباهتة التي ظهر بها في مونديال 2022، عندما خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات، محققا أسوأ نتيجة لدولة مضيفة.

في المقابل، فشل منتخب الأردن في تحقيق باكورة ألقابه في أول نهائي له على الإطلاق.

المصدر: RT