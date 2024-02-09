رغم انفراج الأزمة.. بيان رسمي يورط ميسي في آسيا

تسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، في تكبيد إحدى الشركات مبالغ طائلة بسبب تخلفه عن إحدى المباريات الودية.

إذ سيعيد منظم المباراة الودية لفريق إنتر ميامي في هونغ كونغ والتي أقيمت في وقت سابق من الأسبوع الحالي، دون مشاركة النجم الأرجنتيني 50% من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة النطاق عقب جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال المباراة بينما شارك في مواجهة مماثلة في اليابان بعدها بأيام فقط.

وقالت وكالة "تاتلر آسيا" الخاصة منظمة المباراة في بيان عبر صفحتها على "إنستغرام" إنها تشعر "بأسف بالغ وخيبة أمل" بسبب خيبة الأمل التي تعرض لها الجمهور بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال مباراة الأحد الماضي".

واجتذبت مباراة هونغ كونغ 40 ألف مشجع ودفع بعضهم نحو 5 آلاف دولار هونغ كونغ (640 دولارا أمريكيا) مقابل التذكرة الواحدة.

وقالت "تاتلر آسيا" إن جميع حاملي التذاكر التي بيعت من خلال القنوات الرسمية سيحصلون على 50% من الثمن.

وأكدت الوكالة إنها كانت على اتصال بحكومة هونغ كونغ من أجل حل المشكلة.

إقرأ المزيد

وقال جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي إن الطاقم الفني والطبي لفريقه أقر بعدم إمكانية مشاركة ميسي في مباراة، الأحد الماضي، الودية في هونغ كونغ لأنه لم يكن في كامل اللياقة لكنه شارك بديلا في الدقيقة 60 في طوكيو في مواجهة بطل الدوري الياباني فيسل كوبي، الأربعاء التالي.

وقالت "تاتلر آسيا": "علمنا أن ميسي لن يشارك في المباراة وطلبنا من ملاك إنتر ميامي وإدارته أن يطلبوا منه النهوض والتفاعل مع الجمهور وشرح أسباب عدم مشاركته في المباراة".

وأضافت: "لكنه لم يفعل، حقيقة أن ميسي ولويس سواريز شاركا في مباراة اليابان، في السابع من فبراير، يبدو الأمر كأنه صفعة أخرى على الوجه".

وفي مباراة اليابان التي أقيمت في الاستاد الوطني في العاصمة طوكيو كانت هناك الكثير من المقاعد الخالية، وباع المنظمون 28614 تذكرة فقط.

وانتقدت وسائل إعلام رسمية في الصين، وسياسيون من هونغ كونغ، وبعض مشجعي كرة القدم، مشاركة ميسي في اليابان، الأربعاء، بينما قالت صحيفة "غلوبال تايمز" التابعة للدولة إن غياب ميسي عن مباراة الأحد يطرح الكثير من الأسئلة حول معاملة هونغ كونغ بشكل مختلف.

وفي بيان قالت حكومة هونغ كونغ إن إعادة الأموال للجمهور يظهر أن "تاتلر آسيا" بذلت أقصى جهد لترتيب إعادة الأموال، وأضافت أن كثيرين لديهم بعض الأسئلة حول ما حدث.

وأضاف البيان: "تأمل الحكومة أن يقدم إنتر ميامي في النهاية تفسيرا معقولا لمواطني هونغ كونغ وللجمهور الذي جاء إلى هونغ كونغ من أجل مشاهدة المباراة".

وقالت "تاتلر آسيا" إن إنتر ميامي تعهد بأن يشارك أفضل لاعبيه ومنهم ميسي وسواريز القادم من أوروغواي لمدة 45 دقيقة إن لم تحدث أي إصابات.

المصدر: "وكالات"