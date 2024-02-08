قرعة دوري الأمم الأوروبية تضع فرنسا وإيطاليا في مجموعة نارية

أسفرت قرعة النسخة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لموسم 2024-2025 عن مجموعة نارية في المستوى الأول حيث وقعت فرنسا وصيفة بطلة العالم مع بلجيكا وإيطاليا بطلة أوروبا.

وسحبت القرعة يوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وزعت المنتخبات على المستويات الأربع مع استحداث ملحق الصعود والهبوط بين المستويات، والدور ربع النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في المستوى الأول.

🏆 2024/25 Nations League draw ✅



The most exciting group is ____ #NationsLeaguepic.twitter.com/q1Uvb4AkkD — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) February 8, 2024

ونتيجة تصدرها مجموعاتها في المستوى الأول خلال النسخة الماضية وبلوغها بالتالي نصف النهائي، صنفت إسبانيا حاملة اللقب ووصيفتها كرواتيا وإيطاليا وهولندا في المستوى الأول للقرعة التي لقيت اهتماما لم تشهده في النسخ الثلاث السابقة بالنسبة للمستوى الثاني نتيجة وجود إنجلترا التي جاءت مع جارتها إيرلندا واليونان وفنلندا.

ووقعت إيطاليا وبلجيكا وفرنسا في المجموعة الثانية للمستوى الأول بصحبة إسرائيل، فيما جاءت إسبانيا البطلة في المجموعة الرابعة بجانب الدنمارك وسويسرا وصربيا، وكرواتيا الوصيفة في الأولى بصحبة البرتغال بطلة النسخة الأولى عام 2019 وبولندا واسكتلندا.

أما هولندا التي حلت رابعة في النسخة الماضية بخسارتها مباراة المركز الثالث أمام إيطاليا 2-3 على أرضها، فجاءت في الثالثة بصحبة غريمتها ألمانيا، مستضيفة كأس أوروبا 2024، والمجر والبوسنة.

- نتيجة القرعة -

* المستوى الأول *

المجموعة الأولى: كرواتيا والبرتغال وبولندا واسكتلندا

المجموعة الثانية: إيطاليا وبلجيكا وفرنسا واسرائيل

المجموعة الثالثة: هولندا والمجر وألمانيا والبوسنة

المجموعة الرابعة: إسبانيا والدنمارك وسويسرا وصربيا.

* المستوى الثاني *

المجموعة الأولى: تشيك وأوكرانيا وألبانيا وجورجيا

المجموعة الثانية: إنجلترا وفنلندا وإيرلندا واليونان

المجموعة الثالثة: النمسا والنروج وسلوفينيا وكازاخستان

المجموعة الرابعة: ويلز وإيسلندا ومونتينيغرو وتركيا

* المستوى الثالث *

المجموعة الأولى: السويد وأذربيجان وسلوفاكيا وإستونيا

المجموعة الثانية: رومانيا وكوسوفو وقبرص وليتوانيا/جبل طارق

المجموعة الثالثة: لوكسمبورغ وبلغاريا وإيرلندا الشمالية وبيلاروس

المجموعة الرابعة: أرمينيا وجزر فارو ومقدونيا الشمالية ولاتفيا

* المستوى الرابع *

المجموعة الأولى: ليتوانيا/جبل طارق وسان مارينو وليشتنشتاين

المجموعة الثانية: مولدافيا ومالطا وأندورا

- المواعيد -

الجولتان الأولى والثانية بين 5 و10 سبتمبر 2024.

الجولتان الثالثة والرابعة بين 10 و15 أكتوبر 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة بين 14 و19 نوفمبر 2024.

ملحق الصعود والهبوط بين 20 و25 مارس 2025.

ربع نهائي المستوى الأول بين 20 و25 مارس 2025.

المربع الأخير لدوري المستوى الأول بين 4 و8 يونيو 2025.

المصدر: وكالات