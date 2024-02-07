مورينيو ينتقم من لاعبي روما برسالة مهينة من 9 كلمات

قرر البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب المقال من نادي روما الإيطالي عدم السكوت بعد إقالته من تدريب "جيالوروسي"، وترك رسالة قاسية للاعبيه.

وأقيل البرتغالي من منصبه في يناير الماضي، بعد تراجع نتائج الفريق، ليتم تعيين دانييلي دي روسي خلفا له.

Mourinho felt betrayed by his Roma players and so he left them a bitter message. https://t.co/OHZY6jPsJn — GiveMeSport (@GiveMeSport) February 6, 2024

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وكشفت صحيفة Il Messagero الإيطالية كشفت عن الرسالة التي تركها للاعبي روما بقيادة لورينزو بيليغريني، في مكتب بيع تذاكر مباريات الذئاب قبل مغادرة النادي، موضحة أنه شعر بخيانتهم له وتعمدهم تقديم أداء متواضع لدفعه للرحيل، مستدلة بذلك على استفاقة الفريق مع دي روسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو ترك "الخاتم" الذي أهداه له اللاعبون عقب التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي 2022، في مكتب التذاكر، مرفقا إياه برسالة كتب بها: "عندما تكونوا رجالا، أعيدوه إلي!".

يذكر أن مورينيو قاد الذئاب على مدار عامين ونصف تقريبا، ونجح معهم في الوصول لنهائي الدوري الأوروبي 2023، بينما حصد لقب أول نسخة من دوري المؤتمر الأوروبي قبلها بعام.

المصدر:"وسائل إعلام"