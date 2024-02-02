"السعودية سببت عقدة لميسي".. تركي آل الشيخ يسخر من "إصابة البرغوث بسبب رونالدو"

مازح تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، بعد تأكد غيابه عن مواجهة النصر السعودي.

وفاجأ ميسي المشجعين في السعودية بالجلوس على مقاعد البدلاء مع بداية المباراة، ليكتفي بالمشاركة في الدقائق السبع الأخيرة من مباراة إنتر ميامي والنصر، والتي عرفت باسم "الرقصة الأخيرة"، والتي لم يشارك بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة.

تركي آل الشيخ يتحدث عن غياب ميسي ❤️😂

pic.twitter.com/uihmaVlScT — عمرو (@bt3) February 1, 2024

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وعن ذلك قال آل الشيخ في تصريحات لفضائية "بي إن سبورت": "ميسي خاف من جلد النصر له، في غياب رونالدو (المصاب)، لذلك قال إنه لا يستطيع المشاركة".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه: "من الواضح أن السعودية سببت عقدة لليونيل ميسي".

وألحق النصر السعودي هزيمة ساحقة بفريق إنتر ميامي الأمريكي 6-0، في ثاني جولات كأس موسم الرياض، بعدما كان قد هزم الفريق الأمريكي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الأولى.

المصدر: "وسائل إعلام"