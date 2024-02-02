"ليست الرقصة الأخيرة إنما المهزلة الأخيرة وإهانة لميسي".. ردود الصحف العالمية

لم تتحقق أمنية جماهير السعودية بمشاركة ميسي ورونالدو في مباراة إنتر ميامي والنصر الخميس ضمن كأس موسم الرياض2024 إذ اكتفى الللاعبان بمشاهدتها وهو ما زاد عناوين الصحف العالمية إثارة.

وألحق النصر السعودي هزيمة ساحقة بفريق إنتر ميامي الأمريكي 6-0، في ثاني جولات كأس موسم الرياض، بعدما كان قد هزم الفريق الأمريكي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الأولى.

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وغاب عن المباراة الدون، نظرا لمعاناته من إصابة عضلية، وفاجأ ميسي المشجعين في السعودية بالجلوس على مقاعد البدلاء مع بداية المباراة، ليشارك ليو في الدقائق الـ7 الأخيرة، لمعاناته أيضا من بعض الإنزعاجات، وعدم رغبة مدربه بالمجازفة به.

ولقبت المواجهة بـ لقاء "الرقصة الأخيرة" إذ كان من المقرر أن يجمع "صاروخ ماديرا" وليو لآخر مرة، وهذا ما أثار عناوين صحف العالم.

فعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:النصر بدون رونالدو يهين إنتر ميامي في وجود ميسي!

💥 6-0: El Al Nassr humilla, sin Cristiano, al Inter Miami de un Messi que solo pudo jugar los últimos minutos



✍️ @chs_jordihttps://t.co/A5YWpglBeG — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 1, 2024

وعلقت Football Transfers:ليست الرقصة الأخيرة إنما المهزلة الأخيرة!

Messi v Ronaldo 'Last Dance' farce a fitting end to a dead rivalry 🤑 ⬇️ https://t.co/tqVYmCoGTJ — Football Transfers (@Transfersdotcom) February 1, 2024

وعنون موقع Football on TNT Sports مؤكد أن رونالدو استمتع برؤية فريقه النصر يهزم منافسيه القدامى في برشلونة 6-0

Cristiano Ronaldo must have enjoyed seeing his Al Nassr team beat his old Barcelona rivals 6-0 😏 pic.twitter.com/lilwZDk7ot — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 1, 2024

وعلقت صحيفة "ماركا" الإسبانية لم يجتمعوا مرة أخرى على الملعب.. ماذا لو رأينا بالفعل "الرقصة الأخيرة؟" وأرفقتها بإيموجي حزين.

Finalmente hoy no se reencontraron sobre el

campo... ¿Y si el 'Last Dance' de los GOAT ya lo vimos

el 9 de enero de 2023? 😢 pic.twitter.com/4cWYsyZVMS — MARCA (@marca) February 2, 2024

المصدر: "وسائل إعلام"