برشلونة يفلت من كمين ضيفه أوساسونا           

خرج فريق برشلونة من عنق الزجاجة أمام ضيفه أوساسونا، بفوزه عليه بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في انتصاره لمهاجمه البرازيلي الشاب فيتور روكي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

ورفع فريق برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 47 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا".

بينما توقف رصيد نادي أوساسونا عند 26 نقطة، ويحتل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب، حتى الآن، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT