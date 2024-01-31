هل يدمر رونالدو حلم "الرقصة الأخيرة" ويغيب عن مواجهة ميسي في الرياض؟

كشف لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، آخر التطورات الخاصة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، والغائب عن الفريق الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وتعرض رونالدو لإصابة خلال تواجد فريقه في الصين مما أدى لإلغاء المباراتين الوديتين هناك وعودة الفريق مبكرا إلى الرياض، وأكد كاسترو اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إنتر ميامي مساء غد ضمن كأس موسم الرياض، أن اللاعب البرتغالي في المرحلة الأخيرة من التأهيل ويتوقع انضمامه للتدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.

🎥 البرتغالي لويس كاسترو مدرب #النصر يجيب على سؤال "الرياضية" خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة #النصر_إنتر_ميامي:

- جهزنا الفريق للفوز بالدوري

- #كريستيانو_رونالدو في المرحلة الأخيرة من التأهيل#كأس_موسم_الرياض



(من: @Hawasalayed ) pic.twitter.com/JaUWHNR9Zo — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) January 31, 2024

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ولم يحسم كاسترو مسألة مشاركة رونالدو البالغ 38 عاما من عدمها بشكل أساسي في مواجهة إنتر ميامي، التي ستجمع الفريقين، مساء غد الخميس، خاصة أن النجم البرتغالي لم يشارك حتى الآن في أي تدريب بالكرة مع زملائه، وهو ما يوضح بشكل كبير إمكانية غيابه عن اللقاء، وإن كانت بعض المصادر تتحدث عن إمكانية الزج به لعدة دقائق لإنقاذ اللقاء.

وخسر إنتر ميامي مباراته الأولى في موسم كأس الرياض 2024، الاثنين الفائت بنتيجة 3-4 على يد الهلال، ومن المقرر أن يلتقي الهلال والنصر في آخر المباريات يوم الخميس الـ8 من فبراير القادم.

والتقى ميسي ورونالدو تاريخيا في 39 مباراة بكل البطولات، بواقع 17 مواجهة في الدوري الإسباني، و7 مرات في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس الملك الإسباني و6 في كأس السوبر، فضلًا عن مباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.

حقق ميسي فيها 20 انتصارا مقابل فوز رونالدو في 13 مباراة، أما التعادل فسيطر على 6 مواجهات بينهما.

المصدر: "وسائل إعلام"