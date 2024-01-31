مع عمرو أديب.. ميسي ضيفا في برنامج عربي لأول مرة

سيكون عشاق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي على موعد لمشاهدته لأول مرة من خلال برنامج عربي، إذ يستضيفه الإعلامي المصري عمرو أديب في بودكاست Big Time.

ونشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، منشورا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، شارك فيه مجموعة لقطات من الحلقة الخاصة لبودكاست Big Time مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما شارك صورة أخرى تجمع ما بين اللاعب ليونيل ميسي والإعلامي المصري عمرو أديب.

ميسي مع اخونا العزيز الاعلامي الكبير عمرو اديب🇸🇦❤️ pic.twitter.com/uRgvy55rTq — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 30, 2024

ويأتي تصوير هذا اللقاء من ضمن بودكاست "Big Time" الذي تم إطلاقه بمناسبة موسم الرياض، حيث سيستضيف من خلاله المقدم أديب العديد من المشاهير العرب والعالميين.

في حين لم يعلن حتى الآن تاريخ بدء عرض البودكاست، أو موعد عرض حلقة ليونيل ميسي.

ويتواجد ميسي في السعودية رفقة ناديه إنتر ميامي الأمريكي، لخوض لقاءين وديين ضمن موسم الرياض ضد ناديي الهلال والنصر.

وخاض ميسي أول مباراة له في المهرجان، ضد نادي الهلال السعودي، وانتهت بخسارة الأرجنتيني ورفاقه بنتيجة 4-3، واستطاع ميسي خلاله اللقاء تسجيل هدف وصناعة آخر.

فيما سيكون غدا الخميس موعد اللقاء المنتظر عندما يتواجه ليونيل ميسي وجها لوجه أمام غريمه الأزلي البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريقه النصر السعودي.

وتقام البطولة بنظام الدوري، حيث يفوز باللقب الفريق الأكثر تحقيقا للنقاط.

المصدر: "وسائل إعلام"