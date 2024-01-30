خروج آخر منتخب عربي من كأس إفريقيا (فيديو)

فشل المنتخب المغربي في بلوغ دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، إثر هزيمته أمام نظيره الجنوب إفريقي (0-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء.

وحملت ثنائية جنوب إفريقيا توقيع كل من اللاعبين، إيفيدينس ماكجوبا، تيبوهو موكيانا في الدقيقتين (57، 90) على الترتيب.

Goooal! Makgopa gives Bafana Bafana a 1-0 lead against Morocco! 🇿🇦🇿🇦🇿🇦 #AFCON2023pic.twitter.com/wK7eAoprcV — Fabrizio Romano (Parody) (@fabrizoromanoz) January 30, 2024

SOUTH AFRICA KNOCK OUT MOROCCO AND HIT THE RONALDO CELEBRATION 😭😭😭pic.twitter.com/iHDmzEWGi6 — 🏖️ (@JovanRMFC) January 30, 2024

في حين أضاع المدافع المغربي أشرف حكيمي ركلة جزاء في الدقيقة 84، وتعرض زميله سفيان أمرابط للطرد، بحلول الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع لللقاء الذي جرى على ملعب "لاورينت بوكو - Laurent Pokou Stadium" بمدينة سان بيدرو الإيفوارية "ساحل العاج".

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وأكمل منتخب جنوب إفريقيا عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إفريقيا 2023، وسيواجه فيه منتخب الرأس الأخضر، الذي تغلب بدوره على نظيره الموريتاني بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بمدينة أبيدجان الإيفوارية (ساحل العاج).

المصدر: RT