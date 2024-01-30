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المغرب ضد جنوب إفريقيا.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

الرياضة

المغرب ضد جنوب إفريقيا.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة
AFP
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يخوض منتخب المغرب مباراة هامة ضد نظيره الجنوب إفريقي مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "كوت ديفوار 2023".

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة السوداني محمود علي محمود إسماعيل، صفارة بداية اللقاء مساء يوم الثلاثاء 30 يناير 2024، على ملعب "لاورينت بوكو - Laurent Pokou Stadium" بمدينة سان بيدرو الإيفوارية "ساحل العاج"، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، والساعة (21:00) بتوقيت المغرب.

وتأهل المغرب، بطل كأس إفريقيا عام 1976، من المركز الأول للمجموعة السادسة (F) برصيد 7 نقاط، حصدها من فوزين على كل من تنزانيا (3-0) وزامبيا (1-0)، وتخللهما تعادل مع جمهورية الكونغو بهدف لمثله.

بينما شغل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني في المجموعة الخامسة (E) برصيد أربع نقاط، بعد خسارته أمام مالي (0-2)، وفوز على ناميبيا برباعية نظيفة، وتعادل مع تونس من دون أهداف.

وسيبدأ المدرب الغربي وليد الركراكي هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية أمام جنوب إفريقيا:

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجمهورية الكونغو في كأس أمم إفريقيا 2023:

من المقرر أن يتم نقل مباراة المغرب وتنزانيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس القطرية"، التي تملك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports HD 3 Max

قناة المغربية الرياضية اTNT.

كما يمكن متابعة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا على الإنترنت من خلال تحميل تطبيق TOD أو تطبيق beIN Connect. 

وتستضيف كوت ديفوار (ساحل العاج)، نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، خلال الفترة من 13 يناير الجاري، وحتى الحادي عشر من شهر فبراير 2024.

المصدر: وكالات 

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