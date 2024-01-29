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موريتانيا تودع كأس إفريقيا بهدف قاتل (فيديو)

الرياضة

موريتانيا تودع كأس إفريقيا بهدف قاتل (فيديو)
AP /Sunday Alamba
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خرج المنتخب الموريتاني من دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على يد منتخب الرأس الأخضر، إثر خسارته بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في كوت ديفوار.

ويدين منتخب الرأس الأخضر بالفضل في انتصاره لمهاجمه ريان مينديز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ركلة جزاء، في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء، على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بمدينة أبيدجان الإيفوارية (ساحل العاج).

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وسيكون منتخب الرأس الأخضر "الحصان الأسود" في البطولة، في الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا 2023، بانتظار الفائز في المباراة التي ستجمع منتخبي المغرب   وجنوب إفريقيا مساء غد الثلاثاء، على ملعب "لاورينت بوكو - Laurent Pokou Stadium" بمدينة "سان بيدرو" الإيفوارية "ساحل العاج".

المصدر: RT 

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