مواجهة "تاريخية" بين "الحصان الأسود" وبطل المفاجأة الكبرى في كأس إفريقيا

يحتضن ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بمدينة أبيدجان الإيفوارية (ساحل العاج) مباراة تاريخية بين منتخبي الرأس الأخضر وموريتانيا، في الدور ثمن النهائي لبطولة كاس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينيتش.

التشكيلة الأساسية لمنتخب الرأس الأخضر ضد موريتانيا اليوم في دور الـ16 لكأس إفريقيا 2023:

التشكيلة الأساسية لمنتخب موريتانيا ضد الرأس الأخضر:

وفاجأ منتخب الرأس الأخضر الجميع بأدائه المميز والمستوى الرائع الذي قدمه في دور المجموعات، وقفز "الحصان الأسود" إلى البطولة بعد أن تصدر مجموعته التي ضمن منتخبات مصر وغانا وموزمبيق.

واستهل منتخب الرأس الأخضر مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا، بفوز مفاجئ على غانا بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يكتسح موزمبيق بثلاثية نظيفة، ومن ثم اختتم دور المجموعات بتعادل قاتل مع منتخب مصر بهدفين لكل منهما.

بينما فجر منتخب موريتانيا "القروش الزرقاء" أكبر مفاجأة في كأس إفريقيا بإطاحته بنظيره الجزائري، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، محققا بذلك انتصاره الأول على الإطلاق في نهائيات بطولة القارة السمراء، وتأهل لأول مرة في تاريخه إلى دور الـ16 للمسابقة.

وتعد هذه المواجهة الثالثة بين منتخبي الرأس الأخضر وموريتانيا، وتمكن الأخير منتخب "القروش الزرقاء" من تحقيق الفوز في المباراة الأولى بينهما، بينما انتهت الثانية بالتعادل، ونجح لاعبو المنتخب الموريتاني بتسجيل هدفين في مرمى منتخب الرأس الأخضر، بينما تلقت شباكهم هدفا واحدا.

المصدر: RT