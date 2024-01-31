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قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس إفريقيا (فيديو)

الرياضة

قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس إفريقيا (فيديو)
AFP
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أسدل الستار مساء يوم الثلاثاء، على منافسات دور الـ16 لنهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بخروج مفاجئ لمنتخب المغرب على يد نظيره الجنوب إفريقي.

وأكمل منتخب جنوب إفريقيا عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إفريقيا 2023، ولحق بركب كل من، أنغولا، نيجيريا، غينيا، جمهورية الكونغو، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مالي.

أنغولا – ناميبيا (3-0)

نيجيريا – الكاميرون (2-0)

غينيا الإستوائية – غينيا (0-1)

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خروج آخر منتخب عربي من كأس إفريقيا (فيديو)
خروج آخر منتخب عربي من كأس إفريقيا (فيديو)

مصر – جمهورية الكونغو (1-1) ركلات الترجيح (7-8)

الرأس الأخضر – موريتانيا (1-0)

السنغال – كوت ديفوار (1-1) ركلات الترجيح (4-5)

مالي – بوركينا فاسو (2-1)

المغرب – جنوب إفريقيا (0-2).

المصدر: RT 

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