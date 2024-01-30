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شاهد.. رد فعل ميسي بعدما احتفل ميشيل على طريقة رونالدو

الرياضة

شاهد.. رد فعل ميسي بعدما احتفل ميشيل على طريقة رونالدو
Legion-Media /Victor Fraile Rodriguez-USA TODA
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خطف البرازيلي ميشيل ديلغادو الأضواء خلال مباراة فريقه الهلال السعودي أمام إنتر ميامي الأمريكي (4-3) التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، في افتتاح بطولة كأس موسم الرياض.

وأحرز ميشيل ديلغادو الهدف الثالث للهلال (3-1) في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة، على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض.

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وتوجه ميشيل نحو الراية الركنية ليحتفل بهدفه على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالقفز أمام المشجعين مع ترديد "Siuuu"، وذلك أمام أنظار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي إنتر ميامي.

ورصدت عدسات الكاميرا رد فعل ليونيل ميسي على الاحتفال بالطريقة الشهيرة لغريمه التقليدي رونالدو من قبل المهاجم البرازيلي، حيث بدا "البرغوث" أنه كان يلوح لأحد الأشخاص خارج الملعب، قبل أن ينظر في النهاية نحو ميشيل.

المصدر: منصات التواصل 

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