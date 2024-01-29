السعودية.. الهلال يهزم إنتر ميامي بقيادة ميسي (فيديو)

فاز نادي الهلال السعودي على فريق إنتر ميامي الأمريكي (4-3) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن مسابقة خلال كأس موسم الرياض لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية الهلال "الزعيم" كل من المهاجمين، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والسعودي عبد الله الحمدان، والبرازيلي ميشيل ديلغادو، والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، في الدقائق (10، 13، 44، 88) على الترتيب.

بينما وقع على ثلاثية نادي إنتر ميامي كل من المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، والمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب خط الوسط الهندوراسي دافيد رويز، عند الدقائق (34، 54 من ضربة جزاء، 55) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد المملكة أرينا بالعاصمة الرياض.

وسيلعب فريقا إنتر ميامي والهلال مع نادي النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يومي 1 و8 من شهر فبراير 2024، على الترتيب.

المصدر: RT