الكرملين يعلن موقفه من قرار استبعاد فالييفا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه من الضروري حشد كل الإمكانيات لمزيد من الحماية للرياضيين الروس.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية CAS حكما في قضية المتزلجة على الجليد، كاميلا فالييفا، قضى باستبعاد النجمة الروسية لمدة أربع سنوات، اعتبارا من 25 ديسمبر 2021.

وعلى هذا منح الاتحاد الدولي للتزلج المنتخب الروسي المركز الثالث في بطولة التزلج الفني على الجليد ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2022 في بكين.

وأكد بيسكوف اليوم الثلاثاء، على أنه حتى بعد قرارات "كاس" والاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، سيظل الرياضيون الروس أبطالا لروسيا.

إقرأ المزيد

وقال إن الكرملين لا يقبل قرار محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بحرمان المتزلجة فالييفا لمدة أربع سنوات لانتهاكها قواعد مكافحة المنشطات، وكذلك قرار الاتحاد الدولي للتزلج بحرمان المنتخب الروسي من الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2022 في بكين ضمن منافسات بطولة التزلج الفني على الجليد.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين: "نحن لا نتفق مع هذه القرارات، لا مع قرار المحكمة ولا مع قرار الاتحاد، ولا نقبلها".

وأضاف أن العمل يجب أن يستمر مع جميع المنظمات ذات الصلة.

وقال بيسكوف: "إن كانت هناك بعض الفرص للتحدي ومواصلة حماية حقوق رياضيينا، فيجب استخدامها حتى النهاية".

وبعد استبعاد نتائج فالييفا التي حصلت عليها بفوزها بالبرامج القصيرة والحرة، تم حرمان المنتخب الروسي من 20 نقطة.

وبعد خصم النقاط انتقل المنتخب الروسي إلى المركز الثالث برصيد 54 نقطة. ليتقدم منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية (65) واليابان (63).

بذلك حصلت روسيا على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2022 بدلا من الذهبية.

وتابع بيسكوف: "عند عودتنا من الصين من الألعاب الأولمبية، قمنا بتكريم هؤلاء الرياضيين كأبطال أولمبيين، ونحن مقتنعون بأنهم بالنسبة لنا سيبقون دائما أبطالا أولمبيين، بغض النظر عن القرارات المتخذة في هذا الصدد، حتى لو كانت غير عادلة".

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية CAS حكما في قضية المتزلجة على الجليد، كاميلا فالييفا، قضى باستبعاد النجمة الروسية لمدة أربع سنوات، اعتبارا من 25 ديسمبر 2021.

وعلى هذا منح الاتحاد الدولي للتزلج المنتخب الروسي المركز الثالث في بطولة التزلج الفني على الجليد ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2022 في بكين.

المصدر: "وكالة تاس"