بعد استبعاد المتزلجة الروسية فالييفا.. مصير الميدالية الذهبية لأولمبياد 2022؟

علقت اللجنة الأولمبية الدولية على انتهاء التحقيق في قضية المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا.

ومنح الاتحاد الدولي للتزلج المنتخب الروسي المركز الثالث في بطولة التزلج الفني على الجليد ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2022 في بكين.

وحرم المنتخب الروسي من 20 نقطة حصلت عليها فالييفا بعد فوزها بالبرامج القصيرة والحرة.

وبعد خصم النقاط انتقل المنتخب الروسي إلى المركز الثالث برصيد 54 نقطة. ليتقدم منتخبي لولايات المتحدة الأمريكية (65) واليابان (63).

وقالت اللجنة الدولية في بيان: "القرار الذي اتخذته محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ينهي المسألة ويمكن للرياضيين المتنافسين في منافسات التزلج الفني على الجليد في أولمبياد بكين 2022 الشتوية أن يحصلوا أخيرا على الميداليات التي كانوا ينتظرونها".

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية ستتواصل مع اللجان الأولمبية الوطنية ذات الصلة لتنظيم حفل توزيع الجوائز.

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من جهة أخرى أدلت سارة هيرشلاند الرئيسة التنفيذية للجنة الأولمبية الوطنية الأمريكية ببيان حول مصير الميداليات الذهبية لفريق التزلج الفني على الجليد في ألعاب 2022.

قالت فيه أنه بعد التحدث مع اللجنة الأولمبية الدولية، سيحصل المتزلجون الأمريكيون، الذين احتلوا المركز الثاني في الأصل، على الميداليات الذهبية الأولمبية.

وخضعت كاميلا فالييفا لاختبار المنشطات، وجاءت العينة إيجابية لعقار "تريميتازيدين" في ديسمبر 2021 خلال بطولة روسيا للتزحلق على الجليد، وتم الكشف عن ذلك بعد مسابقة الفريق ضمن أولمبياد 2022 في بكين، والتي حصل فيها المنتخب الروسي على المركز الأول.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في بيان بشأن قضية المتزلجة الروسية، أن قرار حرمان كاميلا فالييفا من الميدالية الذهبية لبطولة الفرق ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2022 في بكين والبطولات اللاحقة بعد الاستبعاد سيتم اتخاذه من قبل المنظمات الرياضية ذات الصلة.

المصدر: rbc.ru +RT