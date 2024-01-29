شاهد.. ليلة خروج بطل كأس إفريقيا (فيديو)

خرج المنتخب السنغالي من دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على يد نظيره الإيفواري، إثر خسارته أمامه بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين.

انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله، حيث وضع المهاجم السنغالي حبيب ديالو "أسود الترانغا" في المقدمة بهدف مبكر، بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية، ورد لاعب خط الوسط الإيفوار فرانك كيسي بهدف التعادل لأصحاب الأرض متأخرا قبل أربع دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي، ليذهب الطرفان إلى شوطين إضافيين، لم يسفرا عن أي هدف.

وتمكن منتخب أصحاب الأرض الإيفواري من حسم نتيجة المواجهة لصالحة في سلسلة ركلات الترجيح، بخمسة أهداف مقابل أربعة، وتجريد نظيره السنغالي من اللقب، على ملعب "شارليس كونان باني - Charles Konan Banny Stadium" بمدينة "ياموسوكرو" بساحل العاج.

🚨🚨| GOAL: KESSIE SCORES THE WINNING PENALTY FOR IVORY COAST!!!!!



SENEGAL ARE OUT!!! #AFCON2023



pic.twitter.com/vDR01DOACZ — TTS. (@TransferSector) January 29, 2024

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ونجح منتخب كوت ديفوار، الذي حالفه الحظ كثيرا ليتأهل بشق الأنفس إلى دور الـ16 لكأس إفريقيا 2023، في مواصلة مشواره والوصول إلى الدور ربع النهائي للبطولة، وسيكون فيه بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي مالي وبوركينا فاسو مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أمادو جون كوليبالي - Amadou Gon Coulibaly Stadium" بمدينة كورهوغو الإيفوارية.

المصدر: RT