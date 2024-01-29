المغرب ضد جنوب إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

بدأ العد التنازلي لزمن المباراة المرتقبة بين منتخبي المغرب وجنوب إفريقيا مساء يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "كوت ديفوار 2023".

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة السوداني محمود علي محمود إسماعيل، صفارة بداية اللقاء مساء يوم الثلاثاء 30 يناير 2024، على ملعب "لاورينت بوكو - Laurent Pokou Stadium" بمدينة سان بيدرو الإيفوارية "ساحل العاج"، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، والساعة (21:00) بتوقيت المغرب.

وتأهل المغرب، بطل كأس إفريقيا عام 1976، من المركز الأول للمجموعة السادسة (F) برصيد 7 نقاط، حصدها من فوزين على كل من تنزانيا (3-0) وزامبيا (1-0)، وتخللهما تعادل مع جمهورية الكونغو بهدف لمثله.

بينما شغل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني في المجموعة الخامسة (E) برصيد أربع نقاط، بعد خسارته أمام مالي (0-2)، وفوز على ناميبيا برباعية نظيفة، وتعادل مع تونس من دون أهداف.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب وليد الركراكي بالتشكيلة التالية أمام جنوب إفريقيا:

1- ياسين بونو

2- أشرف حكيمي

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5- نايف أكرد

6- رومان سايس

25- يحيى عطية الله

4- سفيان أمرابط

7- حكيم زياش

8- غز الدين أوناحي

16- عبد الصمد الزلزولي

19- يوسف النصيري

21- أمين عدلي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجمهورية الكونغو في كأس أمم إفريقيا 2023:

من المقرر أن يتم نقل مباراة المغرب وتنزانيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس القطرية"، التي تملك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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قناة المغربية الرياضية اTNT.

كما يمكن متابعة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا على الإنترنت من خلال تحميل تطبيق TOD أو تطبيق beIN Connect.

وتستضيف كوت ديفوار (ساحل العاج)، نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، خلال الفترة من 13 يناير الجاري، وحتى الحادي عشر من شهر فبراير 2024.

المصدر: وكالات