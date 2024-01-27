منتخب أنغولا أول المتأهلين لربع نهائي كأس إفريقيا في كوت ديفوار

حجز منتخب أنغولا بطاقة التأهل الأولى لربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار بفوزه على ناميبيا بثلاثية دون رد في الدور ثمن النهائي يوم السبت.

وسجل ثلاثية المنتخب الأنغولي، غاسينتو دالا "هدفين" وكريستوفاو باسيينسيا في الدقائق 48، 38 و66 تواليا.

⌚️ FULL-TIME!



Gelson Dala & Mabululu star again as Angola beat Namibia with 3 goals to none. 🇦🇴#TotalEnergiesAFCON2023 | #ANGNAMpic.twitter.com/RUonPO2idt — CAF (@CAF_Online) January 27, 2024

وأكمل المنتخبان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوبيني هاوكونغو من جانب ناميبيا في الدقيقة 40 والأنغولي سون دا كروز في الدقيقة 17.

وهذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها منتخب أنغولا ربع نهائي كأس إفريقيا.

وينتظر المنتخب الأنغولي في الدور ربع النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين نيجيريا والكاميرون.

المصدر: RT