رسميا.. يورغن كلوب يعلن رحيله عن ليفربول ويحدد الموعد

أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب اليوم الجمعة، رحيله عن فريق ليفربول في نهاية الموسم الحالي وذلك في تصريح خاص للموقع الإلكتروني للفريق الإنجليزي.

وقال كلوب عبر موقع النادي الإنجليزي على الإنترنت "الأمر هو أنني، كيف سأقولها، طاقتي تتراجع".

وأضاف المدرب المخضرم قوله "ليست لدي مشكلة الآن. بالتأكيد كنت أعرف منذ مدة طويلة أنني سأضطر لإعلان ذلك في مرحلة ما. لكني على ما يرام تماما الآن. وأعرف أنني لن أتمكن من الاستمرار في أداء الهمة إلى ما لا نهاية".

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer. — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

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ونشر حساب ليفربول الرسمي بيانا رسميا، جاء فيه: "أعلن يورغن كلوب قراره بالاستقالة من منصبه كمدير فني لفريق ليفربول في نهاية الموسم، بعد أن أبلغ ملاك النادي برغبته في ترك منصبه في الصيف".

وساهم كلوب في تحقيق الانجازات رفقة الريدز حيث قادهم لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام لمدة 30 عاما، بالإضافة إلى تحقيق دوري أبطال أوروبا عام 2018.

كما توج أيضا بلقب كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، ويصارع هذا الموسم من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقرار رحيله بنهاية الموسم قد يكون الدافع القوي الذي سيحقق الفريق من أجله اللقب بالنهاية.

ويحتل الريدز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، ويأتي خلفه مانشستر سيتي برصيد 43 نقطة.

المصدر: "وكالات"