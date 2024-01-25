أول تعليق "أردني" على أنباء تعمد "النشامى" الخسارة أمام البحرين لتجنب مواجهة اليابان

علق مدرب منتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة على خسارة "النشامى" المفاجئة أمام البحرين يوم الخميس في ختام مباريات المجموعة الخامسة في كأس آسيا لكرة القدم.

وفي مجموعة "رفضت" منتخباتها احتلال الصدارة لتفادي مواجهة اليابان في ثمن النهائي، تبوأت البحرين المركز الأول بفوزها على الأردن 1-0، فيما تعادلت كوريا الجنوبية القوية بشكل مفاجئ في الثواني الأخيرة مع ماليزيا المتواضعة 3-3.

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ورفعت البحرين رصيدها إلى 6 نقاط في المجموعة الخامسة لتضرب موعدا مع "الساموراي الأزرق"، مقابل 5 نقاط لكوريا الجنوبية و4 للأردن اللذين ضمنا التأهل سابقا.

وكانت المفاجأة في لقاء الأردن والبحرين عدم مشاركة نجم منتخب "النشامى" وجناح مونبلييه الفرنسي، موسى التعمري أساسيا وهو الذي تألق في المباراتين الأولين لمنتخب بلاده ضد ماليزيا (4-0) وضد كوريا الجنوبية (2-2). في حين غاب لاعب الوسط نور الروابدة بداعي كسر في أحد الاضلع لينتهي مشواره في البطولة.

وعما إذا كان تعمد الخسارة في المباراة، قال مدرب الأردن عموتة في تصريحات تلفزيونية: "اختيار هذه التشكيلة كان ضروريا طالما ضمنا التأهل. كانت مغامرة أن ندخل بكل اللاعبين الأساسيين. كان هناك إصابة لمحمود المرضي خفيفة".

وتابع مدرب الوداد المغربي السابق "تخاذلنا في بعض الأوقات وفقدنا التركيز. الأهم هو المباراة التالية".

وأضاف "بالتأكيد لم يكن هناك تعليمات بذلك (خسارة المباراة) وتركيزنا الآن منصب على الجولة المقبلة. أنا من المدربين الذين لا يتقبلون الهزيمة".

وأوضح "الشيء الأهم في ثمن النهائي أن تكون لديك الأوراق الكاملة، لا يمكن أن نعول على تشكيلة ثابتة في بطولة طويلة وبالتالي يتعين اعتماد مبدأ المداورة عندما تكون قد ضمنت التأهل" مشيرا إلى أن "التغييرات لم تعط القوة ذاتها على العموم".

المصدر: وكالات