كأس آسيا.. البحرين تهزم الأردن وتنتزع صدارة المجموعة الخامسة
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تصدر منتخب البحرين المجموعة الخامسة في كأس آسيا إثر فوزه على الأردن 1-0 وانتهاء المباراة الثانية في المجموعة ذاتها بتعادل مفاجئ في الثواني الأخيرة بين كوريا الجنوبية وماليزيا 3-3.
وأحرز عبد الله يوسف هدف فوز منتخب البحرين في الدقيقة 30.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨— Osama 🇸🇦 (@Siiros2) January 25, 2024
هدف البحرين الاول على الاردن pic.twitter.com/m2oZucWw8c
ورفعت البحرين رصيدها إلى ست نقاط لتتأهل إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة الخامسة متبوعة بكوريا الجنوبية الوصيفة بخمس نقاط.
وحل منتخب الأردن في المركز الثالث مع أربع نقاط لكنه تأهل أيضا للدور المقبل ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث فيما ودعت ماليزيا المنافسات بحلولها رابعة مع نقطة واحدة.
المصدر: RT