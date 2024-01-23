حقيقة وفاة فاروق العامري نائب رئيس الأهلي المصري

نفى هشام العامري خبر وفاة شقيقه فاروق العامري، نائب رئيس النادي الأهلي المصري، مؤكدا أن حالته الصحية خطيرة جدا.

وكتب هشام العامري عبر حسابه على "فيسبوك": "الحالة خطيرة جدا جدا ولكن الحمد لله العامري ما زال على قيد الحياة".

وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت خبر وفاة فاروق العامري، قبل أن تتراجع وتنفي الخبر.

وكان فاروق العامري (53 عاما) تعرض للإصابة بنزيف في المخ منذ أكثر من شهرين أثناء تواجده في مقر المبني الاجتماعي بالنادي الأهلي في نوفمبر الماضي، وخضع بعدها لعدة عمليات في أحد المستشفيات بالقاهرة.

ويشغل فاروق العامري، منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري كما سبق له أن شغل عدة مناصب عليا أبرزها تعيينه في أغسطس 2012 وزيرا للدولة لشؤون الرياضة.

المصدر: وكالات