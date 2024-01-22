صدمة للجمهور المصري.. صلاح يغادر معسكر "الفراعنة"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين عودة محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول إلى إنجلترا لاستكمال برنامجه التأهيلي.

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر وغانا ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، وعلى إثرها سيغيب قرابة 7-10 أيام، وهو ما أعلنه الجهاز الطبي لمنتخب مصر، حيث أشار إلى غياب صلاح مباراتين بداية من لقاء الاثنين أمام الرأس الأخضر، حيث تشارك مصر في منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023 إلى جانب غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق.

وقال الاتحاد المصري في حسابه على فيسبوك: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه".

إقرأ المزيد

وأضاف: "نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية حال التأهل".

بدوره قال يورغن كلوب مدرب ليفربول في مؤتمر صحفي، عقب فوز ليفربول على بورنموث (4-0) ضمن منافسات الدوري الإنجليزي: "الخطة هي أن يعود صلاح لليفربول لتلقي العلاج، لا أعلم إذا تم تأكيد الأمر ولكن هذه هي الخطة".

وأضاف: "مهما طالت مدة غيابه، لكن من الواضح أن عودته لتلقي العلاج هنا معنا هو أمر منطقي، لكنني لست متأكدا أن الأمر قد تم حسمه، تحدثت معه يوم تعرضه للإصابة، ومنذ ذلك الحين فهو يتحدث مع طبيب الفريق والطبيب يخبرني بالأخبار، أظن أنه سيعود".

وحول ما إذا كان صلاح يمكن أن يشارك مرة أخرى مع مصر خلال كأس الأمم الإفريقية، قال كلوب "أنا لست طبيبا. أود أن أقول إنه إذا تأهلت مصر للنهائي وكان جاهزا قبل النهائي، فربما نعم. ولم لا؟".

وشارك محمد صلاح لقرابة 135 دقيقة في بطولة القارة السمراء بنسختها الحالية، والتي تقام على أراضي ساحل العاج "كوت ديفوار"، وسجل خلالها هدفا واحدا أمام منتخب موزمبيق.

ويمتلك منتخب "الفراعنة" نقطتين فقط في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية.

المصدر: "وكالات+ RT