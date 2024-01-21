المقاتل الأمريكي ستريكلاند يفقد حزام بطل العالم في نزال دموي (فيديو)

انتزع المقاتل الجنوب إفريقي دريكوس دو بليسيس لقب بطل اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) من الأمريكي شون ستريكلاند في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، في كندا.

وتمكن دريكوس دو بليسيس من الفوز على المقاتل الأمريكي، بالنقاط باختلاف آراء الحكام، بواقع: (48-47، 48-47، 47-48)، في نزال مثير "دموي" جمعهما في مدينة "تورنتو الكندية، ضمن بطولة (UFC 297).

How things can change in just a calendar year... 😳



World champ 🏆 @SStricklandMMA & @DricusDuPlessis throwing down for the middleweight crown! #UFC297pic.twitter.com/87EBvJtcNH — UFC Europe (@UFCEurope) January 21, 2024

After 5 rounds @DricusDuPlessis gets the split decision and is YOUR NEW middleweight champion 🏆#UFC297pic.twitter.com/xyR1Bsn2Fa — UFC (@ufc) January 21, 2024

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يذكر أن شون ستريكلاند كان قد انتزع حزام بطل العالم للوزن المتوسط لاتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، من بطل العالم السابق النيوزيلندي إسرائيل أديسانيا، بفوزه عليه بالنقاط، بإجماع قرار الحكام، بنتيجة: (49-46، 49-46، 49-46) في النزال الرئيسي الذي جمعهما يوم 9 سبتمبر 2023، في مدينة سيدني الأسترالية، وذلك ضمن بطولة "UFC 293".

وحقق دريكوس دو بليسيس (30 عاما) انتصاره الحادي والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارتين.

بينما تعرض شون ستريكلاند (32 عاما) للهزيمة السادسة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 28 فوزا.

المصدر: RT