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المقاتل الأمريكي ستريكلاند يفقد حزام بطل العالم في نزال دموي (فيديو)

الرياضة

المقاتل الأمريكي ستريكلاند يفقد حزام بطل العالم في نزال دموي (فيديو)
AFP /VAUGHN RIDLEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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انتزع المقاتل الجنوب إفريقي دريكوس دو بليسيس لقب بطل اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) من الأمريكي شون ستريكلاند في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، في كندا.

وتمكن دريكوس دو بليسيس من الفوز على المقاتل الأمريكي، بالنقاط باختلاف آراء الحكام، بواقع: (48-47، 48-47، 47-48)، في نزال مثير "دموي" جمعهما في مدينة "تورنتو الكندية، ضمن بطولة (UFC 297).

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يذكر أن شون ستريكلاند كان قد انتزع حزام بطل العالم للوزن المتوسط لاتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، من بطل العالم السابق النيوزيلندي إسرائيل أديسانيا، بفوزه عليه بالنقاط، بإجماع قرار الحكام، بنتيجة: (49-46، 49-46، 49-46) في النزال الرئيسي الذي جمعهما يوم 9 سبتمبر 2023، في مدينة سيدني الأسترالية، وذلك ضمن بطولة "UFC 293".

وحقق دريكوس دو بليسيس (30 عاما) انتصاره الحادي والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارتين.

بينما تعرض شون ستريكلاند (32 عاما) للهزيمة السادسة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 28 فوزا.

المصدر: RT 

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