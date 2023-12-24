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ماكغريغور "يأكل أذن" رونالدو (فيديو)

الرياضة

ماكغريغور
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سخر رواد منصات التواصل، من الإيرلندي كونور ماكغريغور، لاعب الفنون القتالية المختلطة (MMA) بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على هامش حضورهما نزال "اليوم الحاسم" بالسعودية.

ورصدت عدسات الكاميرات النجم كريستيانو رونالدو بين رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، وكونور ماكغريغور، ووصف رواد منصات التواصل الاجتماعي، رد فعله في أثناء حديث الإيرلندي معه، بأنه "غير مريح" بالنسبة للنجم البرتغالي، وكأنه لا يريد الاستماع إلى كونور، وهو ما ظهر على وجه النجم البرتغالي، حيث كانا يجلسان في الصف الأول بين الحضور.

وقال البعض أم ماكغريغور "أكل أذن" رونالدو اليمنى و"لم أر رونالدو في وضع غير مريح كهذا من قبل"، و"يعرف رونالدو أن الأمسية ستكون طويلة على أذنه اليمنى"، و"كأن كريستيانو يقول متى يخرس هذا؟" و"رونالدو لا يفهم شيئا من كلام ماكغريغور لأن لكنته إيرلندية ثقيلة وتختلف عن الإنجليزية التي اعتاد عليها في اليونايتد".

ويبدو أن رونالدو الذي حضر برفقة ابنه كريستيانو جونيور الحدث الرياضي لم يكن محظوظا بمن جلس بجانبه قبل ماكغريغور أيضا إذ جلس مدرب الملاكمة فرانك وارين الذي يشجع أرسنال.

وقال وارين لموقع ترويجي على مواقع التواصل إن "رونالدو سيوقع لأرسنال"، وسرعان ما نفى رونالدو الشائعة وسخر منها.

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وعندما سئل رونالدو إن كانت الملاكمة ثاني رياضة يحبها بعد كرة القدم أجاب: "الثالثة، الثانية هي المصارعة".

وأضاف: "عندما كنت في مانشستر يونايتد كنت أتمرن مع مدرب ملاكمة، أعتقد أن التمرن على الملاكمة مفيد للاعب الكرة لأنه يرفع من درجة تركيز الحواس ويعلمك فنون الحركة".

المصدر: منصات التواصل   

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