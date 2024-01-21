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ليفربول يسحق بورنموث في غياب محمد صلاح

الرياضة

ليفربول يسحق بورنموث في غياب محمد صلاح
AP Ian Walton
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خرج فريق ليفربول بفوز عريض من ملعب مضيفه بورنموث (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الهدفين الأول والثاني "للريدز" في الدقيقتين (49، و90)، بينما تكفل زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا بتسجيل الهدفين الآخرين عند الدقيقتين (70، و79) من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "فيتاليتي - Vitality Stadium" بمدينة بورنموث، في غياب النجم المصري محمد صلاح، الذي يشارك مع منتخب "الفراعنة" في نهائيات كأس إفريقيا "كوت ديفوار 2023".

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وحقق فريق ليفربول بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 48 نقطة، مبتعد في صدارة الدوري "البريمير ليغ" بفارق 5 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة.

بينما تعرض نادي بورنموث للهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 25 نقطة.

المصدر: RT 

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