أرسنال يصب جام غضبه على ضيفه كريستال بالاس

استعاد نادي أرسنال نغمة الانتصارات على حساب ضيفه كريستال بالاس، بفوزه عليه (5-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع المدافع البرازيلي غابرييل ماجاليس فريق "المدفعجية" في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور 11 دقيقة من صفارة البداية.

بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله دين هندرسون حارس كريستال بالاس في الدقيقة 37 هدف في مرماه.

وعزز البلجيكي لياندرو تروسارد تقدم أصحاب الأرض، بتسجيله الهدف الثالث بحلول الدقيقة 59.

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ومن ثم اختتم المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيلي خماسية "المدفعجية" بإحرازه هدفين متتاليين، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن.

وحقق نادي أرسنال أول فوز له في آخر أربع مباريات وذلك بعد تعادل وهزيمتين متتاليتين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

بينما توقف رصيد فريق كريستال بالاس عند 21 نقطة، والمركز الرابع عشر على سلم الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT