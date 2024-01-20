غوارديولا يكشف علاقة نادي الأهلي وجماهيره به وبعائلته

أشاد بيب الإسباني غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بنادي الأهلي المصري وجماهيره، خلال حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" في دبي أمس الجمعة.

ونقل الحساب الرسمي لنادي الأهلي "المارد الأحمر" على منصات التواصل الاجتماعي تصريح غوارديولا عن النادي، وجاء فيه: "الأهلي فريق رائع ولديه جمهور مميز، كنت في إجازة مع عائلتي في مصر وانبهرت بحب الناس للفريق".

وأضاف المدرب الإسباني: "كانوا مميزين في مونديال الأندية ولعبوا مباراة جيدة أمام فلومينيسي، وأصبحوا ثالث أفضل فريق في كأس العالم للأندية".

وكان غوارديولا قد فاز بجائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2023، بعد قيادته مانشستر سيتي إلى تحقيق عدة ألقاب، منها الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، وكأس العالم للأندية.

بينما حصل نادي الأهلي على جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، وتسلمها رئيس مجلس إدارته محمود الخطيب.

المصدر: وسائل إعلام