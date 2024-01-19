"تخيل التغلب على (حيوانات) صغيرة مثل هالاند".. رونالدو يسخر من منتقديه ويتغنى بالسعودية (فيديو)

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن سعادته وفخره الكبيرين، بفوزه بلقب هداف العالم في عام 2023.

وأحرز رونالدو 54 هدفا خلال عام 2023، ليفوز بجائز هداف العالم، متفوقا بفارق هدفين على كل من الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي هاري كين مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، وجاء النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المرتبة الرابعة برصيد 50 هدفا.

وقال كريستيانو رونالدو ذلك في كلمته بحفل "غلوب سوكر"، مساء اليوم الجمعة: "كنت أفضل هداف هذا الموسم، تخيل أن تتغلب على حيوانات صغيرة مثل هالاند، وأنا سأبلغ من العمر 39 سنة".

🇵🇹 “I’m almost 39 and I was the best goalscorer competing with the young animals like Haaland”, says Cristiano. pic.twitter.com/qzxl6AKQam — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2024

وسخر الأسطورة البرتغالية من منتقديه، مؤكدا على أنه يحب أن يتعرض إلى الهجوم والتشكيك، ثم يقوم بالرد على ذلك، بتحقيق النجاحات على أرضية الملعب".

وأبرز الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبر انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، تصريحات رونالدو عن اعتزاله، قائلا: "اعتزالي؟ في اللحظة التي أشعر فيها أنني انتهيت سأتقاعد.. ربما خلال 10 سنوات".

Cristiano Ronaldo on his retirement: “Maybe in 10 years”. 😄🇵🇹 pic.twitter.com/nm45E5tNrO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2024

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وأكد رونالدو، على سعادته الكبيرة مع نادي النصر؛ قائلا: "انتقالي إلى السعودية، خطوة رائعة للغاية.. الدوري هناك أقوى من نظيره في فرنسا، وسيكون من أفضل 3 مسابقات في العالم قريبا، والجماهير ستكون فخورة كثيرا".

وأشاد كريستيانو رونالدو، بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا، مشيرا إلى أنه يستمتع بمشاهدة مبارياته، وأنه كان يستحق الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، قبل عامين، وليس في الموسم الرياضي الماضي فقط.

المصدر: وكالات