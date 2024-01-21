كأس آسيا.. منتخب عمان يتعادل مع تايلاند (فيديو)
تعادل المنتخب العماني مع نظيره التايلاندي من دون تسجيل أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.
ولم يتمكن أحد من الفريقين هز شباك الآخر على مدار شوطي اللقاء، الذي جرى على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، في العاصمة القطرية الدوحة.
تصدي رائع من إبراهيم المخيني 🧤— #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) January 21, 2024
وعبدالله فواز يُبعد الكرة من الخط ⚡#كأس_آسيا2023 | #هَيّا_آسيا | #عمان_تايلاندpic.twitter.com/52StDit1va
وحصد منتخب سلطنة عمان أول نقطة له في النسخة الحالية لنهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، التي بدأها بخسارة مؤثرة أمام نظيره السعودي بهدف جاء في الوقت القاتل الضائع للمباراة، التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، ويحتل الأحمر المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة (F).
بينما رفع منتخب تايلاند، الذي تغلب على نظيره القرغيزي بهدفين من دون رد، في الجولة الأولى، رصيده إلى أربع نقاط وانفرد بصدارة المجموعة، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي السعودية وقرغيزستان، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على استاد أحمد بن علي المونديالي.
المصدر: RT