كأس آسيا.. منتخب عمان يتعادل مع تايلاند (فيديو)

تعادل المنتخب العماني مع نظيره التايلاندي من دون تسجيل أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.

ولم يتمكن أحد من الفريقين هز شباك الآخر على مدار شوطي اللقاء، الذي جرى على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، في العاصمة القطرية الدوحة.

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وحصد منتخب سلطنة عمان أول نقطة له في النسخة الحالية لنهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، التي بدأها بخسارة مؤثرة أمام نظيره السعودي بهدف جاء في الوقت القاتل الضائع للمباراة، التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، ويحتل الأحمر المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة (F).

بينما رفع منتخب تايلاند، الذي تغلب على نظيره القرغيزي بهدفين من دون رد، في الجولة الأولى، رصيده إلى أربع نقاط وانفرد بصدارة المجموعة، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي السعودية وقرغيزستان، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على استاد أحمد بن علي المونديالي.

المصدر: RT