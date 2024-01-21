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عمان تواجه تايلاند.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

عمان تواجه تايلاند.. التشكيلة الأساسية
AFP /KARIM JAAFAR
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يحتضن استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد مباراة منتخبي عمان وتايلاند، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (14:30) بتوقيت غرينتش، الساعة (17:30) بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة، والساعة (18:30) بتوقيت مسقط عاصمة سلطة عمان.

وسيبدأ الكرواتي برانكو إيوانكوفيتش (69 عاما) المدير الفني لمنتخب عمان هذه المباراة ضد تايلاند، بالتشكيلة الأساسية التالية: 

حارس المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: أرشد العلوي - خالد البريكي - أحمد الخميسي - أحمد خليفة الكعبي

الوسط: حارب جميل السعدي - جميل سليم اليحمدي – عبد الله فواز

الهجوم: صلاح اليحيائي - عصام الصبحي - محسن الغساني.

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واستهل منتخب سلطنة عمان مشواره في نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، بخسارة مؤثرة أمام نظيره السعودي بهدف جاء في الوقت القاتل الضائع للمباراة، التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، ويحتل الأحمر المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة (F) من دون نقاط.

بينما يتصدر منتخب تايلاند قائمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، حصدها إثر فوزه على نظيره القرغيزي بهدفين من دون رد.   

المصدر: RT 

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