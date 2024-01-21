"سمعتهم يطلقون أصوات القرود".. رد فعل حارس ميلان على إساءة الجماهير له (فيديو)

تعرض الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى نادي ميلان، للإساءة العنصرية من قِبل بعض الجماهير، خلال مباراته أمام مضيفه أودينيزي (3-2)، مساء أمس السبت، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وتوقفت مباراة ميلان وأودينيزي عند الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، إذ غادر ماينان مرماه وتوجه نحو خط الملعب، وقام زملاؤه ومدربه في الفريق بتهدئته، لكنه خرج من المستطيل الأخضر.

وتم استئناف المباراة بعد أن نجح لاعبو وأفراد نادي ميلان في إقناع حارس المرمى الفرنسي (28 عاما) في العودة إلى الملعب، واستكمال اللقاء.

وقال مايك ماينان في تصريحات بعد المباراة، نقلها حساب ناديه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي: "بعد ركلة المرمى الأولى سمعتهم يقومون (الجماهير) بإطلاق أصوات القرود، وحينها لم أقل شيئا، لكن الأمر حدث مجددا، وذهبت لإبلاغ المسؤولين بما حدث، لا ينبغي أن يكون هذا موجودا في عالم كرة القدم".

وأضاف: "ولكن للأسف ولسنوات عديدة، هذا تكرر، ويجب أن يكون لدينا رد فعل، يجب أن نفعل شيئا، لا يمكنك اللعب بمثل هذه الطريقة".

وتابع قائلا: "حسنا، نحن نقبل صافرات الاستهجان، لكن المشكلة في العنصرية.. يجب القيام بأمر ما لتغيير هذه الأشياء".

ماينان يتحدث عن أحداث اللقاء 📢



نحن معك يا مايك ❤️#أودينيزي_ميلان | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/chyNrt8SmX — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) January 21, 2024

Mike Maignan and his AC Milan team-mates walked off the pitch briefly following abuse directed at the goalkeeper from the stands.



We all are with you, Mike! ❤️ pic.twitter.com/ER2PnXs7pt — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 20, 2024

وحرص نادي ميلان على دعم حارسه، إذ قال عبر منصة "إكس": "عدنا للمباراة برغبة أكبر في الانتصار باللقاء، لأن الرد الأفضل على العنصرية هو الفوز".

بعد الأحداث غير المقبولة التي شهدتها مباراة الأمس ضد أودينيزي، قرر اي سي ميلان عدم نشر أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الموافق 21 يناير 2024، دعمًا لمايك ماينان ومكافحةً للعنصرية.#WeRespAct — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) January 21, 2024

وقال في تدوينة أخرى: "بعد الأحداث غير المقبولة التي شهدتها مباراة الأمس ضد أودينيزي، قرر إسي ميلان عدم نشر أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الموافق 21 يناير 2024، دعما لمايك ماينان ومكافحةً للعنصرية".

المصدر: "@acmilanar"