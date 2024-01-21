المغرب "أسود الأطلس" يتربص بالكونغو.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يخوض منتخب المغرب اليوم الأحد مباراته الثانية ضمن نهائيات النسخة الـ34 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023 في كوت ديفوار، ضد منتخب جمهورية الكونغو.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الكيني كاماكو بيتير واويرو، صفارة بداية المواجهة، في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، والساعة (15:00) بتوقيت المغرب، على ملعب "لاورينت بوكو - Laurent Pokou Stadium" بمدينة سان بيدرو الإيفوارية "ساحل العاج".

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- ياسين بونو

2- أشرف حكيمي

4- سفيان أمرابط

5- نايف أكرد

6- رومان سايس

7- حكيم زياش

8- غز الدين أوناحي

15- سليم أملاح

17- سفيان بوفال

19- يوسف النصيري

27- محمد شيبي.

تشكيلة المنتخب الوطني أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية



📋 National Team lineup against the Democratic Republic of Congo#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCON2023pic.twitter.com/kykhiepAmR — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 21, 2024

قائمة القنوات الناقلة للمباراة عبر الرابط التالي: المغرب لمواصلة عروضه القوية أمام الكونغو ضمن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023.

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ويحتل المغرب، بطل كأس إفريقيا عام 1976، صدارة المجموعة السادسة (F) برصيد ثلاث نقاط، حصدها من فوزه على نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "لوران بوكو" في مدينة سان بيدرو الإيفوارية "ساحل العاج".

بنما يتقاسم منتخبا جمهورية الكونغو وزامبيا المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وتنص قواعد البطولة على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث من المجموعات الست.

وتستضيف كوت ديفوار (ساحل العاج)، نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، خلال الفترة من 13 يناير الجاري، وحتى الحادي عشر من شهر فبراير 2024.

المصدر: RT