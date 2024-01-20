تونس تخرج بنتيجة إيجابية من "ديربي النسور" (فيديو)

خرج منتخب تونس بتعادل إيجابي من مباراته أمام نظيره المالي (1-1) التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات ثاني جولات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا بكرة القدم "كوت ديفوار 2023".

خرج منتخب تونس بتعادل إيجابي من مباراته أمام نظيره المالي (1-1) التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات ثاني جولات دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "كوت ديفوار 2023".

وقد وضع المهاجم المالي لاسين سينايوكو "النسور" في المقدمة بهدف سريع سجله بعد مرور عشر دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

وأدرك لاعب خط الوسط التونسي حمزة رفيعة التعادل "لنسور قرطاج" في الدقيقة العشرين من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أمادو جون كوليبالي - Amadou Gon Coulibaly Stadium" بمدينة كورهوغو الإيفوارية "ساحل العاج".

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وحصد منتخب تونس بهذا التعادل أول نقطة له في النسخة الحالية لبطولة القارة السمراء، وذلك بعد أن كان قد بدأ غمارها بهزيمة تاريخية أمام نظيره الناميبي (0-1) في المباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "أمادو جون كوليبالي" بمدينة كورهوغو الإيفوارية "ساحل العاج"، وتقدم إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة (E)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين جنوب إفريقيا وناميبيا مساء اليوم الأحد.

بينما رفع منتخب مالي رصيده إلى أربع نقاط، مشواره في نهائيات النسخة الحالية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالفوز نظيره الجنوب إفريقي بهدفين من دون رد، يوم الثلاثاء الماضي أيضا، وعلى الملعب ذاته، وانفرد بصدارة المجموعة، أيضا بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين جنوب إفريقيا.

المصدر: RT