تونس في مواجهة نارية ضد مالي.. القنوات الناقلة والتشكيلة الأساسية

يستضيف ملعب "أمادو جون كوليبالي" بمدينة كورهوغو الإيفوارية، مساء اليوم السبت، مباراة من العيار الثقيل بين منتخب تونس ومالي، في ثاني جولات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023.

وتنطلق مباراة تونس ومالي في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، والساعة (21:00) بتوقيت تونس.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب التونسي، جلال القادري (52 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية:

22- البشير بن سعيد

21- وجدي كشريدة

2- علي العابدي

4- ياسين مرياح

3- منتصر الطالبي

14- عيسى العيدوني

17- إلياس السخيري

10- أنيس بن سليمان

8- حمزة رفيع

27- إلياس عاشوري

7- يوسف المساكني.

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وسيحاول منتخب تونس "نسور قرطاج" الفوز في هذه المباراة لإنعاش آماله في بلوغ الدور الثاني لكأس إفريقيا لكرة القدم 2023، واستعادة توازنه بعد أن بدأ غمار البطولة بهزيمة تاريخية أمام نظيره الناميبي (0-1) يوم الثلاثاء الماضي، في اللقاء الذي جمعهما، على ملعب "أمادو جون كوليبالي - Amadou Gon Coulibaly Stadium" بمدينة كورهوغو الإيفوارية "ساحل العاج".

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القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي:

سيتم بث مباراة تونس ضد مالي اليوم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس - beIN Sports" صاحبة حقوق بث بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports HD 3 Max

تم تغيير اسم قنوات beIN MAX لتصبح beIN AFCON لنقل مباريات البطولة عبر أربع قنوات مخصصة لذلك.

كما يتم نقل مباراة تونس ضد مالي عبر 8 قنوات عالمية، هي:

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Sky Sports Football UK

ORTM

TV3 Sport 1 Dan

beIN Sports 2 FR

Sport TV4 Portugal

TV8.5 Turkey

V sport 1 HD Norge

Max Sport 1 HD

كما يمكن متابعة مباراة الإمارات وفلسطين عبر تطبيق "TOD TV" وكذلك "beIN Connect"

وتستضيف كوت ديفوار (ساحل العاج)، نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، خلال الفترة من 13 يناير الجاري، وحتى الحادي عشر من شهر فبراير2024.

المصدر: وسائل إعلام